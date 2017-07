Europol: 120 Tonnen gefährlicher Pestizide beschlagnahmt

06.07.2017 Den Haag. Europäische Ermittler haben in einer Großaktion rund 122 Tonnen gefälschter und gefährlicher Pestizide sichergestellt. Diese Produkte könnten Nahrungsmittel und Umwelt verseuchen - eine Fläche von bis zu 5000 Quadratkilometern. Die Pestizide werden nach Angaben der Ermittler vor allem in China produziert. Kriminelle panschten auch Chemikalien, die in der EU als krebserregend verboten seien. Die Produkte würden Bauern in Europa als hochwirksame Schädlingsbekämpfungsmittel angeboten.