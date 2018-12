Euro-Gruppe einigt sich auf Reformschritte

04.12.2018 Brüssel. Die Euro-Finanzminister haben sich auf einen Kompromiss zur Reform der Währungsunion geeinigt. "Wir haben einen Deal", teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mário Centeno am Morgen nach etwa 16-stündigen Verhandlungen in Brüssel mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Finanzminister Olaf Scholz teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit: "Nach knapp 16 Stunden Verhandlungen in der Eurogruppe haben wir ein Ergebnis - ein gutes. Die Euroreform kommt entscheidende Schritte voran."