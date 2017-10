Essener Spielemesse ehrt "Magic Maze" als innovativstes Spiel

25.10.2017 Essen. Die weltgrößte Spielemesse in Essen hat zum ersten Mal einen Preis für das innovativste Spiel verliehen. Die Auszeichnung ging an "Magic Maze" von Kasper Lapp. Um zu gewinnen, müssen die Spieler eng zusammenarbeiten, allerdings ohne zu sprechen. Die Messe startet am Donnerstag mit einem Ausstellerrekord: Insgesamt 1100 Unternehmen aus 51 Nationen zeigen bis Sonntag neben Klassikern auch Neuheiten rund um Brett- und Kartenspiele.