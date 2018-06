Erster Todestag Helmut Kohl - CDU-Gedenkfeier und Messe

16.06.2018 Speyer. Mit einer Gedenkfeier zum ersten Todestag von Helmut Kohl wollen die Christdemokraten heute an den früheren Bundeskanzler erinnern. An Kohls Grabstätte im Adenauer-Park in Speyer findet ein stilles Gedenken mit Kranzniederlegung, Gedenkminute und Gebet statt. In der Kirche St. Josef in Ludwigshafen-Friesenheim ist für 16.00 Uhr eine Messe unter Leitung von Dekan Alban Meißner vorgesehen. Kohl war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben.