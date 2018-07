Erste große Hitzewelle steht an

20.07.2018 Offenbach. In der kommenden Woche könnte die erste große Hitzewelle dieses Sommers kommen. "Bislang war es zwar fast immer sehr warm, es gab aber noch nicht über mehrere Tage in weiten Teilen des Bundesgebiets über 30 Grad", so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Subtropische Luftmassen könnten das schon bald ändern. "Die ohnehin schon extreme Trockenheit, vor allem in Norddeutschland und Teilen Ostdeutschlands, wird sich also weiter verschärfen, und auch die Waldbrandgefahr wird wieder zunehmen", so der DWD weiter.