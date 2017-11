Erste Nahrungslieferung seit Wochen erreicht Nordjemen

27.11.2017 Sanaa. Erstmals seit Wochen ist im Norden des Jemen wieder eine Nahrungsmittellieferung in der von einer Hungersnot bedrohten Provinz Hodeida eingetroffen. Ein Schiff mit 25 000 Tonnen Weizen an Bord habe im Hafen von Salif anlegen können, berichtete das World Food Programme. Die Nahrung werde dabei helfen, 1,8 Millionen Menschen in dem Bürgerkriegsland für einen Monat zu ernähren. Auch sollten weitere Schiffe in den kommenden Tagen ankommen. Das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis hatte vergangene Woche angekündigt, eine wochenlange Blockade für den Norden aufzuheben.