Erste EU-Gespräche zu Eier-Skandal doch schon Anfang September

11.08.2017 Brüssel. Auf Vorschlag Deutschlands hin soll es bereits Anfang September erste politische Gespräche über eine mögliche EU-Reaktion auf den Fipronil-Skandal geben. Darauf einigten sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis, wie ein deutscher Sprecher mitteilte. Die Gespräche sollen am 4. oder 5. September am Rande eines Agrarministertreffens in Estland stattfinden. Nach Angaben der Kommission hat der Skandal um mit dem Insektengift Fipronil verunreinigte Eier mittlerweile 15 EU-Staaten erreicht.