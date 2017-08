Erste Anklage nach G20-Krawallen in Hamburg

08.08.2017 Hamburg. Gut einen Monat nach den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hat die Staatsanwaltschaft die erste Anklage gegen einen mutmaßlichen Gewalttäter erhoben. Der Prozess gegen den aus Polen stammenden Mann soll am 29. August beginnen. Er muss sich wegen Verstößen gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Versammlungsgesetz vor dem Amtsgericht verantworten. Außerdem sitzen noch weitere Tatverdächtige aus dem Ausland in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zu ihnen wurden nicht gemacht.