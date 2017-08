Erschossener Türsteher unter großer Anteilnahme beigesetzt

03.08.2017 Konstanz. Unter großer Anteilnahme ist der vor einer Konstanzer Diskothek erschossene Türsteher beerdigt worden. Zu der muslimischen Beisetzung auf einem städtischen Friedhof in Konstanz kamen etwa 800 Trauergäste. Auch die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort. Der Türsteher war in der Nacht zum Sonntag tödlich verletzt worden, als ein 34-Jähriger am Club "Grey" mit einem US-Sturmgewehr Schüsse abgegeben hatte. Der Täter starb nach einem Schusswechsel mit der Polizei im Krankenhaus - er soll morgen beigesetzt werden.