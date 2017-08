Erneute Niederlage für den BVB: 0:1 im Test gegen Bergamo

01.08.2017 Altach. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sein Trainingslager in der Schweiz mit einer weiteren Niederlage beendet. Nach rund einwöchiger Saisonvorbereitung in Bad Ragaz unterlag das Team von Trainer Peter Bosz im Test gegen Atalanta Bergamo mit 0:1. Es war die bereits dritte BVB-Niederlage im sechsten Testspiel unter der Regie des neuen Trainers Bosz. Direkt nach der Partie trat der BVB die Heimreise an. Am Samstag steht das erste Saison-Pflichtspiel im Supercup gegen den FC Bayern an.