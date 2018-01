Erneut schwerer Brand im New Yorker Stadtteil Bronx

02.01.2018 New York. Nur wenige Tage nach einem der schlimmsten Brände in New York seit Jahrzehnten ist im Stadtteil Bronx erneut ein Gebäude in Flammen aufgegangen. Mindestens 16 Menschen wurden verletzt, darunter nach Medienberichten neun Kinder. In Lebensgefahr schwebe keines der Opfer, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand war am frühen Morgen in einem Möbelgeschäft ausgebrochen und hatte sich rasch in die darüber liegenden Wohnungen ausgebreitet. Fernsehaufnahmen zeigten dicken Rauch, der aus den Fenstern des vierstöckigen Gebäudes kam, mehr als 200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.