21.11.2017 Frankfurt/Main. Der Dax hat an seine Vortageserholung angeknüpft. Nach einem zögerlichen Start legte der deutsche Leitindex schrittweise weiter zu und übersprang kurzzeitig auch wieder die Marke von 13 200 Punkten. Der Dax beendete den Handel schließlich mit einem Plus von 0,83 Prozent auf 13 167,54 Punkte. Der Eurokurs fiel und lag am Abend bei 1,1742 US-Dollar.