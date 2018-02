Erholung an Wall Street stoppt - Dow gibt Tagesgewinne ab

07.02.2018 New York. Wie gewonnen, so zerronnen. So oder ähnlich lässt sich der Handelsverlauf an der Wall Street zusammenfassen. Der US-Leitindex Dow Jones, der zu Börsenbeginn seine Erholung vom Montagscrash noch recht mutig fortsetzte, drehte am Tagesende ins Minus. Die Gewinne lösten sich damit wieder in Luft auf. Der Dow ging letztlich mit minus 0,08 Prozent bei 24 893,35 Punkten aus dem Handel. Der Euro wurde zum Wall-Street-Schluss mit 1,2266 Dollar gehandelt.