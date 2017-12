Erfolg für Trump: US-Senat verabschiedet Steuerreform

02.12.2017 Washington. Im Schatten der Schlagzeilen um seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn hat US-Präsident Donald Trump einen bedeutenden Sieg im Parlament errungen. Der Senat billigte einen Gesetzentwurf über eine umfassende Steuerreform. Zuvor war es dem Trump-Lager in zähen Verhandlungen gelungen, Skeptiker in den eigenen Reihen umzustimmen. "Wir sind einen Schritt weiter, um massive Steuererleichterungen für arbeitende Familien in ganz Amerika zu erreichen", twitterte Trump. Von dem Reformvorhaben dürftem in erster Linie reiche Amerikaner und Unternehmen profitieren.