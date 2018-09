Erdogan zu Staatsbesuch eingetroffen - Kritik im Bundestag

27.09.2018 Berlin. Höchste Sicherheitsstufe in Berlin, harsche Kritik im Bundestag: Der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ist zu seinem umstrittenen Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Morgen trifft er mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und mit Kanzlerin Angela Merkel zusammen. In der Hauptstadt sind zahlreiche Demonstrationen angekündigt, die sich vor allem gegen die Inhaftierung von Journalisten und Regimegegnern in der Türkei wenden. Am Samstag wird Erdogan in Köln eine Moschee eröffnen.