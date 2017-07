Erdogan kündigt unnachgiebiges Vorgehen gegen Putschisten an

16.07.2017 Ankara. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Jahr nach dem Putschversuch ein unnachgiebiges Vorgehen gegen die Putschisten und deren Hintermänner angekündigt. Sowohl die elenden Putschisten als auch jene, die sie aufgehetzt hätten, würden von nun an keine Ruhe mehr finden. Das sagte Erdogan am Morgen vor dem Parlament in Ankara. Erneut kündigte er an, einem Gesetz zur Wiedereinführung der Todesstrafe sofort zuzustimmen, wenn das Parlament sich dafür entscheide.