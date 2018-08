Erdogan kündigt nach US-Sanktionen Vergeltungsmaßnahmen an

04.08.2018 Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die von den USA wegen des in der Türkei festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson verhängten Sanktionen nicht einfach hinnehmen. "Wir werden die Vermögen des amerikanischen Justiz- und Innenministers in der Türkei einfrieren, falls sie welche haben", sagte Erdogan in einer Rede. US-Außenminister Mike Pompeo war gestern am Rande des Asean-Regionalforums in Singapur mit seinem türkischen Amtskollegen zusammengekommen. Beide Seiten bezeichnete das Gespräch als konstruktiv.