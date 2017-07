Erdogan erneuert Kritik an Auftrittsverbot in Deutschland

08.07.2017 Hamburg. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat beim G20-Gipfel in Hamburg erneut in scharfen Worten das Auftrittsverbot gegen seine Person am Rande des Treffens kritisiert. Er bezeichnete die von der Bundesregierung verhängte Maßnahme wiederholt als "politischen Selbstmord". "Und das kommt wie ein Bumerang zurück und trifft eines Tages sie selbst." Erdogan sagte, er hätte sich gewünscht, in Deutschland zu seinen Landsleuten zu sprechen. Erdogan war bei seiner Pressekonferenz auch auf die vielen inhaftierten Journalisten in seinem Land angesprochen worden.