15.07.2017 Gori. Englands U19-Fußballer haben sich bei der Europameisterschaft in Georgien zum ersten Mal den Titel gesichert. Die Mannschaft setzte sich am Abend im Finale in Gori mit 2:1 gegen Portugals Junioren durch. Die deutsche U19-Auswahl war schon in der Vorrunde ausgeschieden.