England und Spanien bestreiten Finale der U17-Weltmeisterschaft

25.10.2017 Kolkata. U17-Europameister Spanien und der EM-Zweite England treffen auch im Endspiel der U17-Weltmeisterschaft in Indien aufeinander. Englands Nachwuchs-Fußballer setzten sich am Mittwoch im Halbfinale mit 3:1 gegen Brasilien durch, das zuvor in der Runde der besten Acht Deutschland besiegt schatte. Spanien gewann 3:1 gegen den letzten afrikanischen Vertreter Mali. Damit kommt es am Samstag in Kolkata zur Neuauflage des EM-Finals.