England: Mann fährt mit Auto in den Nachtclub

18.03.2018 Gravesend. Ein Mann ist mit dem Auto in einen britischen Nachtclub gefahren und hat dabei mehrere Menschen verletzt. Der Täter war zuvor aus dem Club in Gravesend gewiesen worden, twitterte die Polizei in der Nacht. Er wurde festgenommen. Hinweise auf einen Terroranschlag gibt es der Polizei zufolge nicht. Wie viele Menschen verletzt wurden, ist noch unklar. "Der Wagen ist vor meinen Füßen zum Halten gekommen, ich hätte sterben können", sagte ein Club-Gast in der englischen Hafenstadt. Nach Angaben der Zeitung "Daily Mail" zogen Gäste den Täter aus dem Auto und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.