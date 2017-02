Engelsflug eröffnet offiziell Karneval in Venedig

19.02.2017 Venedig. Mit dem traditionellen "Volo dell'Angelo" (Engelsflug) ist der Karneval in Venedig nun auch offiziell eröffnet worden. An einem Seil gesichert schwebte Karnevalskönigin Claudia Marchiori im lilafarbenen Kleid mit Engelsflügeln in Orange vom 99 Meter hohen Glockenturm Campanile herab auf den Markusplatz im Zentrum der norditalienischen Lagunenstadt. Das Spektakel dauert dieses Jahr bis zum 28. Februar. Wie im vergangenen Jahr gelten scharfe Sicherheitsvorkehrungen.