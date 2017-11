Emotionales Gedenken an Pariser Terroranschläge

13.11.2017 Paris. Zwei Jahre nach den Pariser Terroranschlägen hat Frankreich mit Schweigeminuten und Luftballons an die 130 Ermordeten erinnert. Präsident Emmanuel Macron und sein Vorgänger François Hollande gedachten der Opfer bei Zeremonien am Musikklub "Bataclan" und den anderen Anschlagsorten. Gemeinsam mit der Opferorganisation "Life for Paris" ließen sie später bunte Ballons in den Himmel steigen. Die für das Land beispiellosen islamistischen Attacken vom 13. November 2015 hatten Frankreich schwer erschüttert.