Emmys starten mit Auszeichnung für John Lithgow

18.09.2017 Los Angeles. Der US-Schauspieler John Lithgow ist zum Auftakt der Verleihung der US-Fernsehpreise Emmys als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Lithgow bekam den Preis in Los Angeles für seine Rolle in der TV-Serie "The Crown", die vom Leben der jungen britischen Königin Elizabeth II. handelt und bei Netflix zu sehen ist. "Das ist fantastisch, ich fühle mich so glücklich, dass ich gewonnen habe", sagte Lithgow. Die Emmys, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten, werden zum 69. Mal verliehen.