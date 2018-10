Eminem rappt "Venom" vom Dach des Empire State Building

16.10.2018 New York. In einer äußerst seltenen Videoproduktion hat US-Rapper Eminem seine neue Single "Venom" vom Dach des Empire State Building in New York gerappt. Die Antenne des berühmten Wahrzeichens blitzt in verschiedenen Farben auf, während der bürgerlich als Marshall Mathers bekannte Musiker seinen Text rappt. Zugleich kreist ein Helikopter um das 380 Meter hohe Gebäude. "King Kong ist nichts gegen mich", twitterte Eminem in Anspielung auf das fiktive Affenmonster, das in Filmen teils auf das Hochhaus klettert.