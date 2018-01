24.01.2018 New York. Popstar Elton John hat eine letzte Welttournee angekündigt. "Ich werde nicht mehr auf Tour gehen, abgesehen von einer letzten Tour. Das wird eine Welttournee ab September sein und das letzte Mal, dass ich auf Tour gehe", sagte der Brite bei einer Veranstaltung in New York. Er werde weiter "kreativ sein", aber Priorität hätten nun sein Ehemann und seine beiden Kinder.