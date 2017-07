Elefant in Simbabwe trampelt Tierpfleger zu Tode

24.07.2017 Harare. Ein an Menschen gewöhnter Elefant hat in einem Touristenort in Simbabwe einen Tierpfleger zu Tode getrampelt. Der Bulle griff den Tierpfleger an und tötete ihn. Daraufhin wurde der 30 Jahre alte Elefant von der Nationalpark-Behörde erschossen. Der Elefant gehörte einem Unternehmen, das in der Nähe der berühmten Victoriafälle Elefantenritte anbietet. Der Elefant soll den Pfleger angegriffen haben, als der ihn nach dem Grasen reinholen wollte.