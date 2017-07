Eismeisterschaft gastiert in Berlin

06.07.2017 Berlin. Die Sorten heißen "Cranberry Hanf", "Green Smoothie" oder "Black Star". In Berlin läuft heute und am Wochenende die Eismeisterschaft "Gelato World Tour". 16 deutsche Finalisten treten vor Fachleuten und Publikum an, drei dürfen im September ins italienische Rimini reisen. Dort geht es um den internationalen Titel "World's Best Gelato". Außerdem wird ein Wettbewerb um den "goldenen Spachtel" veranstaltet. Die "Gelatieri" müssen versuchen, einen Eisbecher mit exakt 100 Gramm zu füllen.