Einsatzkräfte finden Toten bei Wrack von Kleinflugzeug

23.08.2019 Schneizlreuth. Am Wrack des vermissten Kleinflugzeugs in Oberbayern haben Einsatzkräfte einen Toten gefunden. Vieles deutet darauf hin, dass es sich dabei um den 51 Jahre alten Piloten der Maschine handelt. Da bislang keine weiteren Menschen gefunden wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass beim Absturz nur der Pilot in dem Flugzeug saß. Das Kleinflugzeug war gestern von Tirol nach Salzburg unterwegs gewesen, als es vom Radar der deutschen Flugsicherung verschwand. Das Absturzgebiet ist wegen hoher Berge unwegsam.