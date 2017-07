"Einmaliger Fall": Löwin säugt Leoparden-Junges

14.07.2017 Washington. Im tierreichen Ngorongoro-Krater in Tansania haben Tierschützer erstmals beobachtet, wie eine Löwin ein Leoparden-Baby säugt. Diese artübergreifende Fürsorge für zurückgelassene Tierbabys ist unter Raubkatzen bisher nicht überliefert, wie die auf Großkatzen spezialisierte Tierschutz-Organisation Panthera in New York berichtete. Schon Adoptionen innerhalb einer Art seien bei Großkatzen höchst selten. "Dies ist ein wahrlich einmaliger Fall", sagte der Chef der Organisation, Luke Hunter. "Mir ist kein weiteres solches Beispiel unter Großkatzen in der Wildnis bekannt."