Eingesperrt in brennender Koranschule - 23 Tote in Malaysia

14.09.2017 Kuala Lumpur. Die Flammen überraschten die Jugendlichen im Schlaf: Bei einem Brand in einer Koranschule in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. 21 Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren sowie zwei Lehrer starben. Das Feuer brach am Morgen in den Schlafsälen im zweiten Stock des Internats aus. Weil es vor dem einzigen Ausgang loderte und die Fenster vergittert waren, gab es für die Todesopfer kein Entkommen. Die Feuerwehr brauchte den Angaben zufolge eine Stunde, um den Brand zu löschen. Mögliche Ursache war ein Kurzschluss.