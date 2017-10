Eine Tote nach Messerattacke in polnischem Einkaufszentrum

20.10.2017 Stalowa Wola. Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Polen hat es eine Tote und mindestens sieben Verletzte gegeben. Der mutmaßliche Täter, ein 27-Jähriger Pole, wurde von Besuchern des Einkaufszentrums überwältigt. Anschließend nahm die Polizei ihn fest. Sein Motiv ist noch unklar. Die Möglichkeit eines terroristischen Hintergrundes wurde in keiner Behördenmitteilung erwähnt. Die Polizei beschrieb das Verhalten des Mannes als "irrational".