Einbrecher stehlen über 40 E-Bikes - und werden erwischt

18.07.2019 Walluf. Mehr als 40 E-Bikes im Wert von etwa 200 000 Euro haben Diebe nach Polizeiangaben aus einem Fahrradladen in Hessen gestohlen. Noch in der Nacht erwischte die Polizei drei Männer dabei, wie sie 30 Elektroräder aus einem Lastwagen in eine Garage in Wiesbaden räumten. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler neben Drogen auch einen Autoschlüssel eines Lieferwagens. Im dem Wagen waren zwölf weitere gestohlene E-Bikes, sagte ein Polizeisprecher. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 18,33 und 36 Jahren wurden zunächst in Gewahrsam genommen.