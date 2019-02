"Ein großer Verlust" - Trauer um Schauspieler Bruno Ganz

16.02.2019 Zürich. Mit Trauer und Betroffenheit haben Kultur und Politik auf den Tod des Schweizer Schauspielers Bruno Ganz reagiert. Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset sagte, Bühne und Film verlören einen großen Darsteller. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sprach von einem großen Verlust. Ganz war in der Hauptstadt in vielen Rollen zu sehen, unter anderem in dem Film "Der Himmel über Berlin". International berühmt wurde er in der Rolle als Adolf Hitler in "Der Untergang". Ganz starb heute früh im Alter von 77 Jahren in Zürich.