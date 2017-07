Ein Toter nach Unwettern in Niedersachsen

23.07.2017 Hannover. Bei Unwettern in Niedersachsen ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 48-Jährige Autofahrer war bei Großefehn in der Nähe von Aurich in der Nacht bei Starkregen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Bei Cloppenburg konnte ein Zugführer der Nordwestbahn nur rechtzeitig vor einem auf die Gleise gewehten, großen Ast bremsen, weil er wegen des Wetters nur auf Sicht fahren durfte. In vielen weiteren Gemeinden im nördlichen Niedersachsen wurden durch starke Regenfälle Keller und Straßen überschwemmt.