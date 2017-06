Eigentümerverband: Polystyrol nicht mehr verbauen

29.06.2017 Berlin. In der Debatte um Brandgefahren an deutschen Hochhäusern fordert der Eigentümerverband Haus und Grund die in der Kritik stehenden Dämmplatten aus Polystyrol vorerst nicht mehr zu verbauen. Als "Armutszeugnis" bezeichnete Verbandspräsident Kai Warnecke zudem die Ankündigungen von Bundesbauministerin Barbara Hendricks zu Verbesserungen beim Brandschutz. Noch direkt nach dem katastrophalen Fassadenbrand in London vor rund zwei Wochen habe Hendricks die Gefahr, die von Polystyrol-Dämmungen ausgehe, "verharmlost", sagte Warnecke.