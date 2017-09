Ehrenlöwen für Jane Fonda und Robert Redford

02.09.2017 Venedig. Die Hollywoodstars Jane Fonda und Robert Redford sind beim Filmfestival Venedig mit Ehrenlöwen ausgezeichnet worden. Die 79-jährige Fonda und der 81 Jahre alte Redford nahmen am Abend Goldene Löwen für ihr Lebenswerk entgegen. Anschließend wurde der Film "Our Souls at Night" von Ritesh Batra gezeigt. Für den standen die beiden Schauspieler zum ersten Mal seit langem wieder gemeinsam vor der Kamera. "Ich wollte unbedingt wieder mit Jane arbeiten, bevor ich tot bin", hatte der 81-jährige Redford vor der Verleihung gesagt. Auch Fonda erzählte dabei, wie sehr sie ihren Filmpartner bewundere.