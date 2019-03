EVP will Copyright-Votum doch nicht vorziehen

05.03.2019 Brüssel. Die konservative Europäische Volkspartei will nach den Worten ihres Fraktionschefs Manfred Weber nun doch nicht darauf dringen, bereits in der kommenden Woche im EU-Parlament über die Copyright-Reform abzustimmen. Die Abstimmung über dieses Urheberrecht finde wie geplant Ende März statt, sagte der CSU-Politiker der ARD. Ein EVP-Sprecher hatte zuvor gesagt, die Fraktion wolle sobald abstimmen wie möglich. Gegen ein mögliches Vorziehen der Abstimmung hatte sich kurzfristig Widerstand formiert. In Berlin demonstrierten am Abend Tausende vor der CDU-Zentrale gegen die Reform.