EU hat Zweifel an Rechtmäßigkeit von Trumps Strafzöllen

07.03.2018 Brüssel. Die EU-Kommission zweifelt die Rechtmäßigkeit der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium an. Man habe große Zweifel, dass das im Einklang mit Regeln der Welthandelsorganisation sei, sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. Trump hatte vergangene Woche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahlimporte und 10 Prozent für Aluminiumimporte ins Spiel gebracht. Die EU-Kommission sei entschlossen, eine Eskalation des Streits zu verhindern, meinte Malmström.