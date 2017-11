EU-Vermittlungsausschuss berät über Glyphosat-Zulassung

27.11.2017 Brüssel. Die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat beschäftigt heute erneut die EU-Mitgliedstaaten. In einem Vermittlungsverfahren geht es abermals um die Verlängerung der Lizenz, die Mitte Dezember ausläuft. Gibt es keine Einigung, könnte die EU-Kommission nach eigenem Ermessen entscheiden. Eigentlich wollte die Brüsseler Behörde dies aber vermeiden. Glyphosat wird als Unkrautgift weltweit in großen Mengen in der Landwirtschaft eingesetzt. Einige Wissenschaftler sehen jedoch ein Krebsrisiko.