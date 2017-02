EU-Parlament stimmt über das Ceta-Handelsabkommen mit Kanada ab

15.02.2017 Straßburg. Das Europaparlament stimmt heute über das umstrittene Freihandelsabkommen Ceta zwischen der EU und Kanada ab. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten mehrheitlich zustimmen. Die Teile des Vertrags, die nicht in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, werden damit voraussichtlich von April an vorläufig gelten. Spitzenvertreter der EU und Kanada hatten das Abkommen Ende Oktober gegen viele Widerstände unterzeichnet. Damit der Vertrag endgültig in Kraft treten kann, müssen nach den EU-Abgeordneten noch die nationalen Parlamente zustimmen.