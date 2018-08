EU-Kommission gewährt Bauern zusätzliche Hilfe wegen Hitze

02.08.2018 Brüssel. Wegen der extremen Hitze hat die EU-Kommission den Bauern in Europa finanzielle Erleichterungen in Aussicht gestellt. Landwirte könnten EU-Fördergelder bereits Mitte Oktober anstatt wie üblich im Dezember erhalten, teilte die zuständige Brüsseler Behörde mit. Davon sind sowohl Direktzahlungen an die Agrarbetriebe als auch Fördergelder für die Entwicklung des ländlichen Raums betroffen. Außerdem sollen Landwirte ausnahmsweise Land, das normalerweise brach liegt, zum Anbau von Futtermitteln nutzen dürfen.