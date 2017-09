EU-Kommission: 152 Milliarden-Euro-Lücke bei Mehrwertsteuer

28.09.2017 Brüssel. Durch Steuervermeidung, Betrug oder Insolvenzen entgehen den EU-Staaten Einnahmen in Milliardenhöhe. Im Jahr 2015 waren die Mehrwertsteuer-Einnahmen 151,5 Milliarden Euro niedriger als erwartet. Das teilte die Brüsseler EU-Kommission mit. Das entspricht 12,7 Prozent der erwarteten Einnahmen. Je nach EU-Land fällt die Steuerlücke unterschiedlich aus. So lag sie in Rumänien laut EU-Kommission bei 37,8 Prozent oder 7,7 Milliarden Euro. In Deutschland entgingen den öffentlichen Kassen Einnahmen von 22,4 Milliarden Euro oder 10 Prozent.