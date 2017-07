EU-Kartellwächter prüfen Vorwürfe gegen Autobauer

24.07.2017 Berlin. Die Bundesregierung erwartet eine Aufklärung der Kartellvorwürfe gegen deutsche Autokonzerne durch die europäischen Wettbewerbshüter. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Berlin wird die EU-Kommission im Rahmen der Zuständigkeitsverteilung die Federführung übernehmen. Auch das Bundeskartellamt verfüge über Informationen, eine Prüfung werde aber nur von einer Institution übernommen. In die Aufklärung einschalten will sich die Regierung nicht. Kartellbehörden arbeiteten aus gutem Grund unabhängig.