EU-Gipfel zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge

25.03.2017 Rom. Die Europäische Union feiert heute in Rom ihren 60. Geburtstag. Gleichzeitig wollen in der italienischen Hauptstadt Zehntausende für und gegen die EU demonstrieren. Anlass ist das Jubiläum der Römischen Verträge, die 1957 die Grundlagen der heutigen EU legten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen wollen sich in einer gemeinsamen Erklärung auf eine weiter enge Zusammenarbeit verpflichten und eine Vision für die nächsten zehn Jahre entwickeln. Großbritannien ist in Rom nicht mehr vertreten, da es nächste Woche offiziell den Austritt aus der EU beantragen will.