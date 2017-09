EU-Brexitunterhändler Barnier zeigt sich offen für Übergangsphase

22.09.2017 Brüssel. EU-Brexitunterhändler Michel Barnier hat sich grundsätzlich offen für eine von der britischen Premierministerin Theresa May ins Spiel gebrachte Übergangsphase nach dem Brexit gezeigt. May habe in ihrer Rede in Florenz einen konstruktiven Ansatz gezeigt, erklärte Barnier in Brüssel in Reaktion auf die Grundsatzrede der britischen Premierministerin in Florenz. Die Aussagen seien ein Schritt nach vorn. Großbritannien verlässt Ende März 2019 die EU. May hatte eine Übergangsphase von zwei Jahren angeregt.