EU-Arzneimittelagentur zieht nach Amsterdam

20.11.2017 Brüssel. Die wegen des Brexits aus London wegziehende EU-Arzneimittelagentur wird nach Amsterdam umziehen. Die niederländische Bewerbung um den Standort setzte sich in einem EU-internen Abstimmungsverfahren gegen die italienische Bewerberstadt Mailand durch. Die Entscheidung fiel nach einem Unentschieden in der Stichwahl per Los. Die deutsche Kandidatur Bonn schied chancenlos bereits in der ersten Wahlrunde aus. Am Abend soll auch die Zukunft der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA geklärt werden. Hier hat die Bundesregierung Frankfurt am Main ins Rennen geschickt.