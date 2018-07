Dutzende Wanderer hängen nach Beben auf Lombok fest

30.07.2018 Jakarta. Auf der indonesischen Insel Lombok hängen nach dem schweren Erdbeben noch mehrere Dutzend ausländische Wanderer in den Bergen fest. Die Behörden bereiten die Rettung von bis zu 260 Leuten vor, die am Mount Rinjani im Inselinneren unterwegs waren. Darunter sind nach offiziellen Angaben zahlreiche Ausländer, zum Beispiel aus Frankreich und den Niederlanden. Deutsche sind nach ersten Berichten keine darunter. Bei dem Beben, das die Nachbarinsel von Bali am Sonntag erschüttert hatte, kamen mindestens 14 Menschen ums Leben.