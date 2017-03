Durchsuchung bei Präsidentschaftskandidat Fillon

02.03.2017 Paris. Ermittler haben die Pariser Wohnung des französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon durchsucht. Der Konservative steht wegen des Verdachts einer Scheinbeschäftigung seiner Frau auf Parlamentskosten unter Druck. Fillon verliert derweil auch im eigenen Lager an Zustimmung. Eine Reihe von Politikern seiner Republikaner-Partei gingen auf Distanz und forderten ihn zum Rückzug auf. Bei einem Auftritt in Nîmes präsentierte Fillon sich jedoch als "Kämpfer": "Was einen nicht umbringt, macht einen stärker", rief er seinen Anhängern zu.