05.08.2017 Duisburg. Aufsteiger MSV Duisburg und der VfL Bochum warten in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Die beiden West-Clubs mussten sich im Derby in Duisburg mit einem 1:1 begnügen. Duisburg und Bochum waren vor einer Woche jeweils mit einer 0:1-Niederlage in die Saison gestartet.